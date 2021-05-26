Глушаков поздравил жену с днем рождения

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил жену Ксению с днем рождения.

«Жена, с днем рождения! Люблю тебя», - написал Глушаков в Instagram.

Ксения Коваленко - футболистка ЦСКА. Пара вместе с 2020 года. 7 марта 2021 года у них родилась дочь Мила. В 2019 году Глушаков развелся с бывшей женой Дарьей. У них две дочери: Валерия (2011 г.р.) и Александра (2016 г.р.).