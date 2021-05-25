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У Мхитаряна есть щедрое предложение из России

23:03
Генрих Мхитарян. Фото Lapresse.
Генрих Мхитарян. Фото Lapresse.
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Российский клуб интересуется полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном, сообщает 24 мая La Gazzetta dello Sport. В сообщении не уточняется, о каком клубе идет речь.

Источник указывает, что армянский футболист имеет щедрое предложение из России. Также им интересуется «Монако». Игрок планирует определиться со своим будущим позднее.

32-летний полузащитник в завершившемся сезоне провел 46 матчей за «Рому» во всех турнирах и забил 15 мячей при 13 голевых передачах. Его контракт с «Ромой» истекает 30 июня.

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