Суд удовлетворил апелляцию фаната «Зенита». Срок заменен на условный

Состоялось апелляционное слушание по делу Артура Данилова, который ранее был осужден на 1 год и 8 месяцев, информирует объединение фанатов петербургского клуба «Ландскрона» в Twitter.

На апелляционное слушание «Зенит» предоставил Артуру опытного адвоката. По итогам сегодняшнего заседания срок заменен на условный.

Напомним, Данилов был приговорен к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за удар росгвардейца по ноге. Инцидент произошел 3 августа на стадионе «Газпром Арена» после матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1).