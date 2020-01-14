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Суд удовлетворил апелляцию фаната «Зенита». Срок заменен на условный

17:02

Состоялось апелляционное слушание по делу Артура Данилова, который ранее был осужден на 1 год и 8 месяцев, информирует объединение фанатов петербургского клуба «Ландскрона» в Twitter.

На апелляционное слушание «Зенит» предоставил Артуру опытного адвоката. По итогам сегодняшнего заседания срок заменен на условный.

Напомним, Данилов был приговорен к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за удар росгвардейца по ноге. Инцидент произошел 3 августа на стадионе «Газпром Арена» после матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

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