Суд рассмотрит жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву 13 июня

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, ранее осужденным за участие в серии драк в центре столицы. Всех осужденных лично доставят в суд на рассмотрение жалоб.

- В Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и апелляционного представления прокурора на приговор Пресненского районного суда города Москвы в отношении Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, - приводит "РИА Новости" сообщение пресс-службы суда. - Рассмотрение состоится 13 июня и назначено на 11.00.