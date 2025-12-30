Суд предложил ФК «Ростов» и властям заключить мир по иску на 476 миллионов рублей

Арбитражный суд Ростовской области предложил заключить мирное соглашение между ФК «Ростов» и Департаментом имущественно-земельных отношений города по делу о взыскании с клуба задолженности аренды земельного участка на сумму 475,8 миллионов рублей.

Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

«Суд определил ходатайство ответчика удовлетворить. В целях примирения сторон судебное разбирательство по делу отложить на 14 января 2026 года на 10.40 мск. Предложить сторонам принять меры к миру», — следует из протокола судебного заседания.

В июне 2025 года департамент обратился в суд с иском о взыскании с клуба более 348 миллионов рублей задолженности по договору аренды земельного участка, а также 127 миллионов рублей пени.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством испанца Джонатана Альбы набрала 21 очко в 18 турах.