Мацуев — о «Спартаке»: «Вопрос к менеджменту. Бонгонда уходит бесплатно. Как это понимать-то?»

Народный артист РФ Денис Мацуев ответил на вопрос «СЭ» о составе «Спартака».

Ранее журналист Саша Тавольери сообщил, что полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда бесплатно покинет московскую команду.

— У нас есть замечательный состав. Вопрос, конечно, к менеджменту клуба. Недавно слышал, что Бонгонда уходит абсолютно бесплатно. Ну это как понимать-то? Если мы посмотрим на эти результаты, даже вот просто я не менеджер, не понимаю во всех этих сделках, покупках и так далее.

Но мы же видим, сколько денег потрачено, и какой выхлоп, итог этой истории. Есть вопросы, конечно. Тем более, это открытая информация, мы же понимаем все. Ну это невероятно. Конечно, есть вопросы. Я уверен, что и у руководства ЛУКОЙЛа, к которому я прекрасно отношусь. У меня там очень много друзей, и прекрасный коллектив, который помогает культуре в том числе, — сказал Мацуев «СЭ».

Бонгонда перешел в «Спартак» летом 2023 года. Сумма трансфера составила10 миллионов евро с учетом бонусов. Полузащитник провел 74 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 16 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027-го.