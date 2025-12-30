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Джавад — о конфликте Ирана с Израилем: «Мне очень тяжело смотреть, как народ страдает. Это причиняет боль»

Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннеджад в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переживаниях по поводу конфликта между Ираном и Израилем.

— Летом ты опоздал на сбор национальной команды, потому что воздушное пространство Ирана закрывали из-за военного конфликта с Израилем. Что чувствовал в тот момент?

— Было очень сложно. Это непростая ситуация. Я не политик... Но мне очень тяжело смотреть, как народ Ирана страдает. Это причиняет боль. Рад, что руководители стран смогли завершить этот конфликт, а люди вернулись к нормальной жизни.

— То есть сейчас все нормализовалось и твоей семье ничего не угрожает?

— С моей семьей все хорошо. Я могу спокойно прилетать и улетать из Ирана. Никаких ограничений нет, — сказал Джавад «СЭ».

Джавад Хоссейннеджад.«Хочу прочитать «Евгения Онегина»!» Интервью иранца Джавада — о Пушкине, «Зените» и жизни в России

Игрок прибыл в расположение команды 2 июля. Ранее он не мог покинуть Иран, так как воздушное пространство страны было закрыто с 13 июня из-за ударов со стороны Израиля.

Джавад перешел в «Динамо» Махачкала летом 2024 года. В этом сезоне 22-летний иранец провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай
ФК Динамо (Махачкала)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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