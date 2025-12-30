Джавад — о конфликте Ирана с Израилем: «Мне очень тяжело смотреть, как народ страдает. Это причиняет боль»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннеджад в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переживаниях по поводу конфликта между Ираном и Израилем.

— Летом ты опоздал на сбор национальной команды, потому что воздушное пространство Ирана закрывали из-за военного конфликта с Израилем. Что чувствовал в тот момент?

— Было очень сложно. Это непростая ситуация. Я не политик... Но мне очень тяжело смотреть, как народ Ирана страдает. Это причиняет боль. Рад, что руководители стран смогли завершить этот конфликт, а люди вернулись к нормальной жизни.

— То есть сейчас все нормализовалось и твоей семье ничего не угрожает?

— С моей семьей все хорошо. Я могу спокойно прилетать и улетать из Ирана. Никаких ограничений нет, — сказал Джавад «СЭ».

Игрок прибыл в расположение команды 2 июля. Ранее он не мог покинуть Иран, так как воздушное пространство страны было закрыто с 13 июня из-за ударов со стороны Израиля.

Джавад перешел в «Динамо» Махачкала летом 2024 года. В этом сезоне 22-летний иранец провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.