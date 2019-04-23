Суд по делу Кокорина и Мамаева возобновится в четверг. На следующем заседании выступят игроки

В Пресненском районном суде города Москвы состоялось очередное, девятое заседание по существу дела форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Слушания возобновятся в четверг, 25 апреля, и начнутся в 12:00. В этот день ожидаются выступления подсудимых.

В среду заседания не будут проводиться из-за выходного. Подсудимых должны навестить родственники в СИЗО, а к Кокорину, испытывающему проблемы со здоровьем, придет врач "Зенита".

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка" с 10 октярбя.

Дело Кокорина и Мамаева. Live!