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Суд отказал в удовлетворении иска акционера «Спартака» к клубу и Газизову

19:00
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Представитель «Спартака» в суде Татьяна Завьялова сообщила, что арбитражный суд Москвы принял решение отказать в удовлетворении иска акционерного общества «Капитальные активы» к футбольному клубу и бывшему генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову.

Суд принял решение отказать в удовлетворении иска «Капитальных активов» к «Спартаку» и Газизову», — приводит слова Завьяловой ТАСС.

52-летний Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля 2020 года, 8 декабря он покинул этот пост.

12 марта акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к «Спартаку» и Газизову на 88,3 миллиона рублей. Истец требует признать недействительным решение о выплате данной суммы экс-управленцу в качестве выходного пособия.

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12210223

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Екатерина Савостина все материалы автора

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