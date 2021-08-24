Николич и Талалаев оштрафованы по итогам пятого тура РПЛ
КДК РФС принял решения по матчам пятого тура Тинькофф РПЛ.
«Локомотив» — «Краснодар» — 2:1
За нарушение зрителями санитарного регламента чемпионата «Локомотив» оштрафован на 15 тысяч рублей, а «Краснодар» — на пять тысяч. Также главный тренер «Локо» Марко Николич получил штраф в 30 тысяч за выход за пределы технической зоны.
ЦСКА — «Ахмат» — 2:0
ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заплатит 10 тысяч за выход за пределы технической зоны.
«Арсенал» — «Спартак» — 1:1
«Арсенал» оштрафован на 20 тысяч рублей за необспечение условий проведения матча. Начальник команды Петр Носов заплатит 10 тысяч за выход за пределы технической зоны.
«Нижний Новгород» — «Ростов» — 1:2
За нарушение зрителями санитарного регламента чемпионата хозяева заплатят 15 тысяч рублей.
«Химки» — «Рубин» — 1:1
За нарушение зрителями санитарного регламента чемпионата хозяева заплатят 25 тысяч рублей.
«Уфа» — «Зенит» — 1:1
За нарушение зрителями санитарного регламента чемпионата хозяева заплатят 15 тысяч рублей, а гости — пять тысяч. Еще 20 тысяч «Зениту» придется заплатить за скандирование зрителями оскорбительных выражений.
«Крылья Советов» — «Сочи» — 1:0
За нарушение зрителями санитарного регламента чемпионата хозяева заплатят 20 тысяч рублей. Тренер «Сочи» Олег Фоменко оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны.
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