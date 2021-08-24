Николич и Талалаев оштрафованы по итогам пятого тура РПЛ

КДК РФС принял решения по матчам пятого тура Тинькофф РПЛ.

«Локомотив» — «Краснодар» — 2:1

За нарушение зрителями санитарного регламента чемпионата «Локомотив» оштрафован на 15 тысяч рублей, а «Краснодар» — на пять тысяч. Также главный тренер «Локо» Марко Николич получил штраф в 30 тысяч за выход за пределы технической зоны.

ЦСКА — «Ахмат» — 2:0

ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заплатит 10 тысяч за выход за пределы технической зоны.

«Арсенал» — «Спартак» — 1:1

«Арсенал» оштрафован на 20 тысяч рублей за необспечение условий проведения матча. Начальник команды Петр Носов заплатит 10 тысяч за выход за пределы технической зоны.

«Нижний Новгород» — «Ростов» — 1:2

За нарушение зрителями санитарного регламента чемпионата хозяева заплатят 15 тысяч рублей.

«Химки» — «Рубин» — 1:1

За нарушение зрителями санитарного регламента чемпионата хозяева заплатят 25 тысяч рублей.

«Уфа» — «Зенит» — 1:1

За нарушение зрителями санитарного регламента чемпионата хозяева заплатят 15 тысяч рублей, а гости — пять тысяч. Еще 20 тысяч «Зениту» придется заплатить за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

«Крылья Советов» — «Сочи» — 1:0

За нарушение зрителями санитарного регламента чемпионата хозяева заплатят 20 тысяч рублей. Тренер «Сочи» Олег Фоменко оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны.