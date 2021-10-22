Суд арестовал на два месяца бывшего главу фан-клуба «Спартака», избившего журналиста

Суд арестовал на два месяца бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, который избил журналиста РБК Александра Щеголева после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Об этом сообщает пресс-служба Тушинского районного суда города Москвы.

Коршунову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Арест экс-главы фан-клуба продлится до 21 декабря 2021 года.

Уточняется, что ходатайство стороны защиты было оставлено без удовлетворения.

Ранее Коршунов был оштрафован на 5 тысяч рублей. Также ему на два года запретили посещать официальные спортивные мероприятия.

20 октября после матча «Спартак» — «Лестер» Коршунов напал на Щеголева у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена» и нанес несколько ударов в голову.