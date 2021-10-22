«Краснодар» дома проиграл «Локомотиву» в молодежном первенстве России
«Краснодар» дома проиграл московскому «Локомотиву» (2:3) в молодежном первенстве чемпионата России.
Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице группы B. «Краснодар» идет на шестой строчке.
М-Лига
13-й тур
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 2:3 (1:2)
Голы: Першин, 19 (0:1). Полях, 22 (1:1). Шмаков, 31 (1:2). Сухорученко, 61 (2:2). Ларин, 83 (2:3).
Судья: Дедов (Санкт-Петербург).
22 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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