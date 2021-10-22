«Динамо» — «Химки»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Химок» на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин, Н’Жи.
Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Гладышев.
«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов, Филин, Дагерстол, Мирзов, Трошечкин, Камышев, Долгов.
Запасные: Генералов, Сычев, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Боженов, Соколов, Сабович, Садыгов, Адеми.
Матч состоится в Москве на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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