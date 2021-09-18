Тренер «Химок» признал, что команде не хватило присутствия Черевченко на скамейке в матче с «Уфой»
Тренер «Химок» Валерий Климов подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:3).
«Говорили, что должна быть концентрация. Но пропустили два гола. Потом собрались, были моменты, но не реализовали.
Конечно, главный тренер есть главный тренер. От него все идет.
Почему мало замен? Ребята не выпадали, поэтому замену ради замены делать не видел смысла», — сказал Климов в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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