Тренер «Химок» признал, что команде не хватило присутствия Черевченко на скамейке в матче с «Уфой»

Тренер «Химок» Валерий Климов подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:3).

«Говорили, что должна быть концентрация. Но пропустили два гола. Потом собрались, были моменты, но не реализовали.

Конечно, главный тренер есть главный тренер. От него все идет.

Почему мало замен? Ребята не выпадали, поэтому замену ради замены делать не видел смысла», — сказал Климов в эфире «Матч Премьер».