Стрепетов считает, что Глушенков в «Зените» будет делать результат

Бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что нападающий Максим Глушенков готов сразу играть в стартовом составе петербуржцев.

«Зенит» объявил о трансфере Глушенкова 20 июня. Клуб подписал контракт с 24-летним россиянином по схеме «4+1».

«С учетом переговоров об уходе Клаудинью в Бразилию в составе «Зенита» освобождается место под Глушенкова. У Максима стоит отметить его очень бойцовский характер, лидерские качества. И он точно переходит в Петербург бороться и завоевывать место в стартовом составе. И я думаю, у него это получится. Сейчас он один из лучших российских игроков, и он заслужил это своей игрой. Думаю, в «Зените» он будет делать результат», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

С января 2023 года Глушенков выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.