Стрепетов считает, что Глушенков в «Зените» будет делать результат
Бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что нападающий Максим Глушенков готов сразу играть в стартовом составе петербуржцев.
«Зенит» объявил о трансфере Глушенкова 20 июня. Клуб подписал контракт с 24-летним россиянином по схеме «4+1».
«С учетом переговоров об уходе Клаудинью в Бразилию в составе «Зенита» освобождается место под Глушенкова. У Максима стоит отметить его очень бойцовский характер, лидерские качества. И он точно переходит в Петербург бороться и завоевывать место в стартовом составе. И я думаю, у него это получится. Сейчас он один из лучших российских игроков, и он заслужил это своей игрой. Думаю, в «Зените» он будет делать результат», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.
С января 2023 года Глушенков выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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