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Сегодня, 10:58

«Химки» интересуются хавбеком «Балтики» Капленко

Виктория Кравченко
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Подмосковные «Химки» интересуется полузащитником «Балтики» Кириллом Капленко, сообщает «РБ Спорт».

25-летний футболист зимой 2024 года перешел из «Оренбурга» в «Балтику» за 1,5 миллиона евро. Он суммарно за весь чемпионат сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

По итогам сезона-2023/24 калининградцы вылетели в первый дивизион.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/himki-proyavlyayut-interes-k-kaplenko/
Кирилл Капленко
ФК Балтика
ФК Химки
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