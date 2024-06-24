«Химки» интересуются хавбеком «Балтики» Капленко

Подмосковные «Химки» интересуется полузащитником «Балтики» Кириллом Капленко, сообщает «РБ Спорт».

25-летний футболист зимой 2024 года перешел из «Оренбурга» в «Балтику» за 1,5 миллиона евро. Он суммарно за весь чемпионат сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.