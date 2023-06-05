Стрельцов назвал провальным сезон-2022/23 для «Торпедо»

Игорь Стрельцов, сын легендарного советского футболиста «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, высказался о выступлении команды в завершившемся сезоне-2022/23 в РПЛ.

«Провальный сезон! Не смогли задержаться в чемпионате. На одном желании в РПЛ не сыграешь. Нужно было поставить другой футбол и приобрести качественных футболистов. Пока что клуб не готов к Премьер-лиге. На энтузиазме не выплывешь. Нужны финансы и время. Вернуться в Первую лигу — закономерно. Как это не признать?» — приводит слова Стрельцова Sport24.

В сезоне-2022/23 «Торпедо» набрало 13 очков и вылетело из РПЛ.