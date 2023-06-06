Зиньковский: «В следующем сезоне «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в следующем сезоне.

— В следующем сезоне «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство?

— Да, «Спартак» поборется, — приводит слова Зиньковского «Спорт День за Днем».

— Если уезжать в европейский чемпионат, то в какой?

— Главное, в европейский. Желательно в топ-5.

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» по итогам сезона расположился на третьей строчке, отстав от петербуржцев на 16 очков.