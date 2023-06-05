Попов заявил, что руководители российского футбола далеки от спорта

Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов подвел итоги завершившегося чемпионата России.

«Не могу однозначно ответить, стала РПЛ лучше или хуже, потому что нет международных соревнований. Варимся в своем соку. Вероятнее всего, мы потеряли в качестве, не растем, потому что стало меньше качественных иностранцев, привносивших в российский футбол какую-то изюминку. Но мне в любом случае будет интересно смотреть российский футбол, какого бы качества он ни был, я посвятил ему 30 лет жизни. Да, есть «Зенит», который доминирует, но «Спартак» и ЦСКА сами виноваты, что не выигрывали, к примеру, у «Пари НН». А Питер стабильно брал очки на протяжение всего сезона. В то же время отчетливо понимаю, что тренерские кадры не развиваются. Специалисты, которые вообще ничего не заслужили, ходят по кругу и тренируют команды. Им все время почему-то достается место в Премьер-Лиге. У нас редко дают дорогу молодым, а если и дают, то не позволяют раскрыться. Другой момент, руководители футбола — далекие от футбола люди, которые не понимают, что нужно и как все должно развиваться. Это две главные проблемы», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.