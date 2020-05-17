«Страхи по поводу переболевших игроков не обоснованы. Они никак не подтверждены». Экс-врач «Спартака» не видит в этом проблемы

Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» высказался по поводу возможного влияния коронавируса на будущее переболевших футболистов.

— Не разделяю мнение Леонида Слуцкого, который считает, что переболевший футболист — это угроза вообще всей его карьере, — говорит Вартапетов. — Считаю, что такие страхи ничем не обоснованы. Они не подтверждены ни документально, ни научно.

— Коронавирус не поставит крест на карьере игроков?

— Точно нет. Футболист сейчас переболел коронавирусом, в прошлом году мог точно так же переболеть гриппом, а в позапрошлом — коронавирусом немного другой разновидности. И все это пройдет бесследно.

— Однако в РПЛ уже выявлен первый случай заболевания — форвард «Локомотива» Фарфан. Не заставит ли это наши футбольные власти отказаться от возобновления сезона?

— Не думаю, что решение будет изменено. Здесь очень важно соблюдение тех протоколов, которые разработаны медицинским комитетом РФС еще в начале апреля. Там все очень четко расписано.

— И все-таки — не рановато ли в России возобновляется сезон? По идее, мы еще даже на пик этой болезни не вышли.

— Нет, все нормально. Тем более это не особо опасная инфекция, как бы кто ни пытался ее назвать. Но по классическим законам эпидемиологии, повторяю, коронавирус — не особо опасная инфекция. Так что играть нужно. И, естественно, принимать все меры предосторожности, как, допустим, и при гриппе. (Виталий Айрапетов)