Степашин заявил о готовности Семина вернуться в «Локомотив»

Экс-премьер России, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин высказал мнение, что Юрий Семин готов вернуться в «Локомотив».

«Палыч готов. Мы с ним дружим. Как решит руководство РЖД и клуба — это их право, — цитирует Степашина «КП». -Мне вчера понравилось, когда исполняющий обязанности тренера Дима Лоськов замечательно сказал, что было бы здорово, если бы к нам вернулся Палыч. С моей точки зрения, по сегодняшним временам он в прекрасной форме. Почему бы и нет? Юрий Павлович готов вернуться. Причем вопрос даже не о финансах идет, не о каких-то там больших зарплатах, что называется».

Напомним, В субботу «Локомотив» на последних минутах пропустил и обидно проиграл ЦСКА (1:2).