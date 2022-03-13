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Сегодня, 16:32

Защитник «Сочи» Терехов прокомментировал ничью с «Химками»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал ничью в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

—Сейчас в чемпионате России очень плотная борьба. «Химки» нельзя считать аутсайдерами по игре. Только если по таблице, так как они набрали мало очков. А так это хорошая команда, которая играет в организованный футбол. Мы играли на выезде. Было непросто добиться победы.

—Для России в следующем сезоне не будет еврокубков. Пропадает ли из-за этого мотивация?

—Как может быть меньше мотивации бороться за медали? Вне зависимости от еврокубков нам всегда хочется выигрывать, занимать 1-3 места. Мотивация сейчас самая высокая, потому что есть шанс зацепиться за тройку.

—Как вы выдержали поездку в Ростов? Было тяжело восстанавливаться?

—Не думаю, что поездку надо драматизировать. Абсолютно комфортабельно все было. Сели на поезд, поспали. Этому точно не надо придавать значение. Восстановились, было достаточно времени до «Химок».

—Это не проблема?

—Нет.

«Сочи» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками в 21 матче.

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РПЛ
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ФК Химки
Сергей Терехов
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