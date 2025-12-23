В консультативном совете «Динамо» сообщили, что Газзаев может стать советником клуба

Член консультативного совета «Динамо» и болельщик клуба Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении бывшего тренера ЦСКА Валерия Газзаева советником клуба.

Ранее о возможном назначении 71-летнего Газзаева на руководящую должность сообщал журналист Иван Карпов.

«Консультативный совет предлагал назначить Газзаева на руководящую должность в «Динамо»? Мы говорили с Газзаевым в свое время, когда еще назначали Карпина, о том, что он мог бы помочь клубу как консультант или советник. Валера говорил, что с удовольствием бы это сделал. Такой вариант все еще возможен», — сказал Лещенко «СЭ».

Газзаев дважды тренировал «Динамо» — с 1991-го по 1993-й и с 1999 по 2001 год. В 1992 году команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России. Также Газзаев работал в «Алании» и ЦСКА, возглавлял сборную России.