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Старший тренер «Краснодара»: «Газинского увидим в ближайшее время. У него было небольшое недомогание»

19:51
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Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин ответил на вопрос, как на команду повлияет отсутствие на скамейке главного тренера Мурада Мусаева, который отбывает дисквалификацию.

— Мы будем действовать по регламенту. Как это повлияет на команду? Мы провели уже много матчей, — суказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Все в штатном режиме. Надеюсь, футболисты будут выполнять установку.

Нам нужно быстро работать с мячом, пользоваться свободными зонами, проникающие передачи использовать. И реализовывать моменты.

Газинского увидим в ближайшее время. У него было небольшое недомогание, но он уже тренировался.

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