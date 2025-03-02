Станкович разделил награду лучшему тренеру месяца с футболистами «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отпраздновал получение награды лучшему тренеру месяца с командой.

Это произошло перед матчем 19-го тура между красно-белыми и «Оренбургом».

После 18 туров московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.