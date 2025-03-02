Мостовой: «Не вижу «Локомотив» в топ-3 чемпионата»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я же говорил в начале сезона, что я не вижу «Локомотив» в топ-3. Они молодцы, первую часть сезона шли в тройке. Но в конце уже стало видно, что чего-то не хватает. Есть ребята молодые, но молодость — это всегда нестабильность», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

28 февраля «Локомотив» в гостях сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). После 19 туров в нынешнем сезоне РПЛ железнодорожники с 36 очками занимают 4-е место в турнирной таблице.