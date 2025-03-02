Мигицко поздравил Орлова с юбилеем: «Желаю ему оставаться таким, какой он есть на долгие годы»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко в комментарии для «СЭ» поздравил бывшего футболиста сине-бело-голубых и известного комментатора Геннадия Орлова с 80-летием.

«Я очень много лет знаком и дружу с Геннадием Орловым. Он не только играющий человек, он же бывший футболист, до недавнего времени выходил за ветеранов. Он очень хорошо анализирует и понимает эту игру изнутри, дружит со спортсменами. Геннадий Сергеевич — очень остроумный и красноречивый человек. И, так как его жена актриса, то в нем, конечно, глубоко спрятан артист. Я желаю Геннадию Сергеевичу оставаться таким, какой он есть на долгие годы», — сказал Мигицко «СЭ».

Геннадий Сергеевич Орлов играл за «Зенит» в сезоне-1966, он провел за команду 6 матчей в чемпионате и Кубке СССР.

Завершив карьеру футболиста, Орлов стал спортивным журналистом и в 1973 году победил в конкурсе комментаторов, начав свою карьеру на телевидении. Орлов комментировал все крупные мировые соревнования, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по футболу и другие значимые турниры. Он долгое время является голосом «Зенита» и важной частью клуба.