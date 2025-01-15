Станкович — о Кахигао: «Это хороший специалист, видно, что у него есть опыт»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о новом спортивном директоре красно-белых Франсисе Кахигао.

«Я уже имел удовольствие разговаривать с ним и до сегодняшнего дня, сегодня мы тоже поговорили. Что я могу сказать, впечатление хорошее. Это хороший специалист, видно, что у него есть опыт, что он разбирается, он достаточно быстро ориентируется. Но, в любом случае, нам предстоит еще много работы, много разговоров, потому что это только первые дни, когда мы видимся вживую. Видно, что это хороший специалист», — сказал Станкович в интервью пресс-службе клуба.

О назанчении Кахигао стало известно 3 января. Ранее 55-летний испанец более 20 лет работал скаутом в «Арсенале». Затем занимал должность технического директора Федерации футбола Чили и пост директора по международным связям и скаутингу в «Галатасарае».