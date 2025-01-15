«Динамо» и «Локомотив» проведут товарищеский матч в ОАЭ

Как стало известно «СЭ», 15 февраля «Динамо» проведет товарищеский матч с «Локомотивом» в ОАЭ.

Бело-голубые на первый сбор отправились в Доху (Катар), а красно-зеленые — в Абу-Даби (ОАЭ).

«Динамо» с 35 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. «Локомотив» располагается на 5-й строчке (35).