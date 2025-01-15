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Сегодня, 20:08

Константин Лепехин: «Зенит» может отпустить Артура, он не всегда играет»

Сергей Ярошенко
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин предположил, кого клуб может продать в зимнее трансферное окно.

«Зенит» сбалансирован, очень трудно сказать, кого надо отпускать, а кого купить. Решение есть у тренеров. Например, Артур не всегда играет в основном составе. Его можно отпустить», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт»

Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» был заинтересован в приобретении полузащитника петербургского команды Артура, но бразильский клуб отказался платить 15 миллионов евро за игрока.

В этом сезоне 26-летний футболист провел за «Зенит» 19 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт бразильца с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
 - : -
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