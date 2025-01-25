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Судейство

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В РФС подтвердили увольнение арбитра Турбина по собственному желанию

Даниил Аршавский
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В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили информацию о написании судьей Евгением Турбиным заявления об увольнении по собственному желанию.

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС и другие структуры проводят расследование в отношении 45-летнего арбитра.

«Евгений Турбин написал заявление по собственному желанию», — цитирует службу коммуникаций РФС «Чемпионат».

Турбин завершил карьеру в качестве главного судьи летом 2024 года, а с 24 сентября того-же года больше не получает назначений в роли видеоарбитра (ВАР и АВАР).

Источник: «Чемпионат»
Футбол
Евгений Турбин
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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