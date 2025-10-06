Болельщики «Спартака» заподозрили нового гендиректора клуба в симпатиях к ЦСКА

Болельщики «Спартака» заподозрили, что новый генеральный директор клуба Сергей Некрасов болеет за ЦСКА.

В соцсети фанаты обнаружили фотографию функционера с коллегами из 2018 года, которая была подписана «клуб 4 коней». Также на сайте турнира ветеранов МГУ в профиле Некрасова стоит фотография с шарфом армейцев. Кроме того, на ролике с поздравлением любительской хоккейной команды «Cool Puckers» из Люксембурга, за которую играет Некрасов, на фоне видно изображение со свитером ЦСКА.