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Сегодня, 17:00

Станкович выразил сожаление в связи с наступлением зимней паузы в РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопросы журналистов после матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

Красно-белые продлили серию побед в национальном чемпионате до 6 матчей.

— Не обидно уходить в отпуск, когда команда в такой отличной форме?

— Надо поблагодарить весь наш штаб: тренеров, медиков, весь клуб. Все работаем вместе и работаем хорошо. Каждый выполняет свои функции, готовит ребят к матчам. Благодарен всем сотрудникам, которые день и ночь работают на благо команды. Жаль, что пауза наступает сейчас. Думаю, еще две игра на таком же уроне мы смогли бы провести. Но горжусь проделанной работой.

— Довольны ли вы первой частью сезона?

— Если оценивать этот отрезок... Где-то мы недосчитались очков, но в целом провели его хорошо. Адаптировались, что-то меняли, следовали нашему плану... Это заслуга ребят, которые работали с самоотдачей.

— Уже к Новому году «Спартак» показал отличный результат. Что будет дальше?

— Минимум — как сейчас. Но желательно улучшить результаты.

После 18 матчей команда занимает 3-е место в РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 балла.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
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