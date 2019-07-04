Станислав Черчесов: "Хочется, чтобы Бакаев перенес свои наработки в "Арсенале" на "Спартак"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог Кубка Париматч Премьер. Победителем турнира стал "Краснодар", обыгравший "Спартак" в решающем матче (2:1). Единственный гол красно-белых забил хавбек Зелимхан Бакаев.

– Ваше мнение о Зелимхане Бакаеве? Он забил.

– Не хочется концентрироваться на отдельных футболистах. Но раз вы спросили – мы вызывали его в сборную, он провел неплохой сезон в "Арсенале". Но это один уровень. "Спартак" – это другой уровень. Хотелось бы, чтобы то, что он наработал в "Арсенале", перенес в "Спартак" и так же играл. Еще раз повторю: двери в сборную открыты для каждого. Главное – проявлять свои качества не эпизодически, а стабильно. То есть реально стучать в сборную, а не постукивать. (Гоша Чернов)

Что нужно знать о летнем турнире в Австрии: регламент и календарь игр, расписание и результаты матчей, турнирная таблица