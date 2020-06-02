Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал решение возобновить розыгрыш российской премьер-лиги со зрителями. Матчи РПЛ будут проводиться с 21 июня, на трибуны будут допускать до 10 процентов болельщиков. В ряде стран сезон уже возобновился без зрителей.

— В нестандартной ситуации не может быть стандартных решений, — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Посмотрите на другие страны — нигде не было все плавно. Кто-то недоволен, кто-то не хочет играть, где-то запретили. РФС, лига считали каждый день, смотрели: могут футболисты восстановиться или не могут. Мы почти каждый день какие-то вещи обсуждали.

Почему 21 июня? Чтобы успели сыграть, чтобы и Кубок был, и чтобы следующий стартовал. Много есть вопросов, но нестандартную ситуацию надо принять как есть и выйти максимально безболезненно.

Будут допускать болельщиков на трибуны, мы в этом плане первые. Рекорды ставить не хотим, но дать эту возможность — хорошее решение.