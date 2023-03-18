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18 марта, 15:20

Мостовой о травме Джикии: «Возможно, пропустит матчи сборной. Но какая разница? Это же игра с Ираком»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Я еще вчера-позавчера говорил, что, скорее всего, «Спартак» не выиграет в «Оренбурге». Существенный аргумент — искусственное поле. Мы видели, как ребята чувствовали себя сегодня на нем. Да, «Оренбургу» тоже непросто, но он тренируется и играет на этом поле. На коротком отрезке это существенное преимущество. При этом не забываем, что «Оренбург» совсем недавно на выезде обыграл «Сочи» со счетом 4:0, иностранцы у оренбуржцев неплохие», — сказал Мостовой «СЭ».

Также Мостовой высказался о травме, полученной капитаном «Спартака» Георгием Джикией на 76-й минуте игры с «Оренбургом».

«Жалко, что Джикия получил травму. Да, возможно, пропустит матчи сборных, но какая разница? Это же матч с Ираком. Тем более, там в расширенном списке было 40 человек, каждые 15 минут по человеку можно выпускать. А для «Спартака», конечно, неприятно, что капитан получил травму. Задняя поверхность бедра — это около месяца, смотря, какой надрыв там», — добавил Мостовой.

Сборная России сыграет с национальной командой Ирана по футболу 23 марта в Тегеране. 26 марта россиянам предстоит встретиться с Ираком.

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Александр Мостовой
Георгий Джикия
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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Стало известно расписание 21-го и 22-го туров РПЛ

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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