Мостовой о травме Джикии: «Возможно, пропустит матчи сборной. Но какая разница? Это же игра с Ираком»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.
«Я еще вчера-позавчера говорил, что, скорее всего, «Спартак» не выиграет в «Оренбурге». Существенный аргумент — искусственное поле. Мы видели, как ребята чувствовали себя сегодня на нем. Да, «Оренбургу» тоже непросто, но он тренируется и играет на этом поле. На коротком отрезке это существенное преимущество. При этом не забываем, что «Оренбург» совсем недавно на выезде обыграл «Сочи» со счетом 4:0, иностранцы у оренбуржцев неплохие», — сказал Мостовой «СЭ».
Также Мостовой высказался о травме, полученной капитаном «Спартака» Георгием Джикией на 76-й минуте игры с «Оренбургом».
«Жалко, что Джикия получил травму. Да, возможно, пропустит матчи сборных, но какая разница? Это же матч с Ираком. Тем более, там в расширенном списке было 40 человек, каждые 15 минут по человеку можно выпускать. А для «Спартака», конечно, неприятно, что капитан получил травму. Задняя поверхность бедра — это около месяца, смотря, какой надрыв там», — добавил Мостовой.
Сборная России сыграет с национальной командой Ирана по футболу 23 марта в Тегеране. 26 марта россиянам предстоит встретиться с Ираком.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3