Стали известны даты и время начала полуфинальных матчей FONBET Кубка России

Стали известны точные даты и время проведения полуфинальных матчей FONBET Кубка России-2022/23.

Матч 1/2 финала первого этапа Пути регионов между «Динамо» и «Акроном» пройдет 4 апреля. Начало — в 19.30 мск. 6 апреля в 20.00 (мск) состоится игра «Краснодар» — «Ростов».

В Пути РПЛ 4 апреля в ответном матче 1/2 финала сыграют «Урал» и «Спартак» (1:1 — первый матч). Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. ЦСКА и «Крылья Советов» (2:2 — первый матч) ответную игру проведут 5 апреля в 19.30 мск.