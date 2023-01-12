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Сегодня, 11:50

Стало известно, когда Мозес присоединится к «Спартаку» на зимние сборы

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Виктор Мозес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал корреспонденту «СЭ», когда нападающий красно-белых Виктор Мозес сможет присоединится к зимним сборам команды.

Нигерийский форвард получил травму 6 августа 2022 года в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

«И я, и тренер по физической подготовке следим за стоянием Виктора Мозеса. Мы встречались с Виктором в Лондоне. Могу сказать, что он пропустит первый сбор и приедет только после 23 января. Мы оценим его состояние и возможном он сможет принять участие во втором сборе», — сказал Абаскаль «СЭ».

Вторая часть сборов пройдет в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.

Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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