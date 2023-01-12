Стало известно, когда Мозес присоединится к «Спартаку» на зимние сборы

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал корреспонденту «СЭ», когда нападающий красно-белых Виктор Мозес сможет присоединится к зимним сборам команды.

Нигерийский форвард получил травму 6 августа 2022 года в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

«И я, и тренер по физической подготовке следим за стоянием Виктора Мозеса. Мы встречались с Виктором в Лондоне. Могу сказать, что он пропустит первый сбор и приедет только после 23 января. Мы оценим его состояние и возможном он сможет принять участие во втором сборе», — сказал Абаскаль «СЭ».

Вторая часть сборов пройдет в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.