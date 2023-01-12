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Сегодня, 11:49

Абаскаль рассказал, когда Мартинс приступит к тренировкам в общей группе «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, когда полузащитник Кристофер Мартинс приступит к тренировкам в общей группе команды.

— Мартинс на сборах будет заниматься в общей группе?

— Решение будет принято по итогам физического тестирования. У него ситуация отличная от того, что у Мозеса. У Виктора другой характер травмы, другой случай. Но мы, как клуб, хотим предоставить футболисту хорошие условия для восстановления. Мы должны быть уверены, что он будет готов на 100 процентов присоединиться к общей группе. Если мы не сможем гарантировать этого в Дубае, если условия в Москве будут лучше — может, будет разумнее остаться в Москве. Будем принимать решения сегодня по итогам тестирования, — сказал Абаскаль.

25-летний футболист получил мышечное повреждение бедра в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Мартинс перешел в «Спартак» в январе 2022 года на правах аренды из «Янг Бойз». В июне московский клуб выкупил его у швейцарцев. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и забил 1 гол.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Кристофер Мартинс Перейра
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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