Зоткин считает, что Семак не будет подгонять врачей ради более раннего возвращения Родригао на поле
Бывший врач «Спартака» и ЦСКА Владимир Зоткин отреагировал на новость о том, что защитник «Зенита» Родригао вернется на поле только осенью.
— Насколько это серьезная травма? Может ли она привести к тому, что игрок не выйдет на прежний уровень?
— Здесь все будет зависеть от тренера по физподготовке. Он должен аккуратно начать готовить место повреждения, — приводит «РБ Спорт» слова Зоткина.
— А если Сергей Семак начнет подгонять: «Быстрее, быстрее». Все-таки Родригао был основным защитником «Зенита».
— Семак не будет подгонять. Это не тот тренер и не тот человек. Я с ним работал. Он у меня был футболистом в ЦСКА. Семак сам все это прекрасно понимает.
— А может Родригао вернуться пораньше? Не в конце сентября, а в конце августа.
— Все будет зависеть от его возможностей. Может, и пораньше вернется.
Ранее «СЭ» стало известно, что Родригао, который в конце мая этого года был прооперирован по поводу травмы приводящей мышцы бедра, должен вернуться на поле в конце сентября. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 26 матчей за петербургскую команду во всех турнирах и забил один гол.
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7
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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