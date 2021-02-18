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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Олег Иванов набил себе портрет жены

08:11
Татуировка Олега Иванова. Фото Instagram
Татуировка Олега Иванова. Фото Instagram
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Кристина Иванова, жена полузащитника «Уфы» Олега Иванова, на своей странице в Instagram 18 февраля опубликовала новое фото.

Судя по кадрам, 34-летний футболист на руке набил ее изображение.

«Просто без слов», — подписала публикацию Кристина.

В зимнее трансферное окно Иванов перешел из «Ахмата» в «Уфу». В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ полузащитник провел 13 матчей и отдал одну результативную передачу.

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