Олег Иванов набил себе портрет жены

Кристина Иванова, жена полузащитника «Уфы» Олега Иванова, на своей странице в Instagram 18 февраля опубликовала новое фото.

Судя по кадрам, 34-летний футболист на руке набил ее изображение.

«Просто без слов», — подписала публикацию Кристина.

В зимнее трансферное окно Иванов перешел из «Ахмата» в «Уфу». В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ полузащитник провел 13 матчей и отдал одну результативную передачу.