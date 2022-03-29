Дмитрий Комбаров рассказал о драке с Парехой во времена «Спартака» Карпина

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» вспомнил драку с игроком красно-белых Николасом Парехой.

— В детстве вы с братом занимались кикбоксингом. Приходило ли вам реально драться?

— Пару раз на улице было. Но какого-то замеса не было. Мы не боялись людей, которые на нас наезжали в метро или в электричке. Мы не дрались на улице с кем-то прям по-настоящему. Дрались больше с ровесниками из команды. Чтобы узнать, кто здесь главный, вожак.

— Во взрослом футболе были драки?

— В «Динамо» такого не было, а вот в «Спартаке» да.

— С кем был самый большой конфликт?

— Мы играли в Грозном, проигрывали к перерыву 0:2. И в первом тайме зарубились с одним иностранцем, Николасом Парехой. Зашли в раздевалку, и понеслась. В итоге мы победили со счетом 4:2, а с Парехой конфликт был исчерпан, и мы пожали друг другу руки.

— Из-за чего с ним зарубились?

— Он пробил штрафной, мяч вылетел за пределы стадиона. Во второй раз к мячу подошел я, но Пареха стал спорить. Перекинулись парой ласковых слов. Подумал, что в раздевалке начнется драка. Так и получилось.

— А тренер был в курсе?

— Тогда тренером был Валерий Карпин. Когда началась драка, я выкинул Пареху в дверной проем, и в этот момент зашел Карпин. Он сам любил эти зарубы, сам часто дрался. Он кайфанул, особенно после того, как мы победили 4:2.

— А какая реакция была у Карпина? Он заходит, а на него летит игрок.

— Там все быстро произошло. Он отскочил. Посмотрел на игрока и пошел дальше в раздевалку. Попил воды и в эмоциональной форме начал высказываться.

— Потом как-то наказали вас?