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Дмитрий Комбаров рассказал о драке с Парехой во времена «Спартака» Карпина

Отдел футбола «СЭ»
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Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» вспомнил драку с игроком красно-белых Николасом Парехой.

— В детстве вы с братом занимались кикбоксингом. Приходило ли вам реально драться?

— Пару раз на улице было. Но какого-то замеса не было. Мы не боялись людей, которые на нас наезжали в метро или в электричке. Мы не дрались на улице с кем-то прям по-настоящему. Дрались больше с ровесниками из команды. Чтобы узнать, кто здесь главный, вожак.

— Во взрослом футболе были драки?

— В «Динамо» такого не было, а вот в «Спартаке» да.

— С кем был самый большой конфликт?

— Мы играли в Грозном, проигрывали к перерыву 0:2. И в первом тайме зарубились с одним иностранцем, Николасом Парехой. Зашли в раздевалку, и понеслась. В итоге мы победили со счетом 4:2, а с Парехой конфликт был исчерпан, и мы пожали друг другу руки.

Из-за чего с ним зарубились?

— Он пробил штрафной, мяч вылетел за пределы стадиона. Во второй раз к мячу подошел я, но Пареха стал спорить. Перекинулись парой ласковых слов. Подумал, что в раздевалке начнется драка. Так и получилось.

— А тренер был в курсе?

— Тогда тренером был Валерий Карпин. Когда началась драка, я выкинул Пареху в дверной проем, и в этот момент зашел Карпин. Он сам любил эти зарубы, сам часто дрался. Он кайфанул, особенно после того, как мы победили 4:2.

— А какая реакция была у Карпина? Он заходит, а на него летит игрок.

— Там все быстро произошло. Он отскочил. Посмотрел на игрока и пошел дальше в раздевалку. Попил воды и в эмоциональной форме начал высказываться.

— Потом как-то наказали вас?

— Нет. Главное — это результат.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
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Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

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Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Дмитрий Комбаров
0
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Стало известно, каким маршрутом «Динамо» отправится в Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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