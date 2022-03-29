Дмитрий Комбаров рассказал о драке с Парехой во времена «Спартака» Карпина
Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» вспомнил драку с игроком красно-белых Николасом Парехой.
— В детстве вы с братом занимались кикбоксингом. Приходило ли вам реально драться?
— Пару раз на улице было. Но какого-то замеса не было. Мы не боялись людей, которые на нас наезжали в метро или в электричке. Мы не дрались на улице с кем-то прям по-настоящему. Дрались больше с ровесниками из команды. Чтобы узнать, кто здесь главный, вожак.
— Во взрослом футболе были драки?
— В «Динамо» такого не было, а вот в «Спартаке» да.
— С кем был самый большой конфликт?
— Мы играли в Грозном, проигрывали к перерыву 0:2. И в первом тайме зарубились с одним иностранцем, Николасом Парехой. Зашли в раздевалку, и понеслась. В итоге мы победили со счетом 4:2, а с Парехой конфликт был исчерпан, и мы пожали друг другу руки.
— Из-за чего с ним зарубились?
— Он пробил штрафной, мяч вылетел за пределы стадиона. Во второй раз к мячу подошел я, но Пареха стал спорить. Перекинулись парой ласковых слов. Подумал, что в раздевалке начнется драка. Так и получилось.
— А тренер был в курсе?
— Тогда тренером был Валерий Карпин. Когда началась драка, я выкинул Пареху в дверной проем, и в этот момент зашел Карпин. Он сам любил эти зарубы, сам часто дрался. Он кайфанул, особенно после того, как мы победили 4:2.
— А какая реакция была у Карпина? Он заходит, а на него летит игрок.
— Там все быстро произошло. Он отскочил. Посмотрел на игрока и пошел дальше в раздевалку. Попил воды и в эмоциональной форме начал высказываться.
— Потом как-то наказали вас?
— Нет. Главное — это результат.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7