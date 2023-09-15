Стали известны сроки возвращения в строй полузащитника «Зенита» Мостового

По данным «СЭ», повреждение сухожилия, полученное 25-летним атакующим хавбеком «Зенита» Андреем Мостовым 7 сентября в товарищеском матче с «Сепаханом», не позволит футболисту выйти на поле в сентябре. Возвращение в строй ожидается после октябрьской паузы в чемпионате России.

При этом занятия в общей группе Мостовой должен возобновить в начале следующего месяца, но он может не успеть набрать форму к встречам с «Балтикой» в Кубке страны (3 октября) и с «Сочи» в РПЛ (7 октября).

Чтобы не форсировать восстановление и не рисковать здоровьем Андрея, штаб сине-бело-голубых, скорее всего, побережет полузащитника до выездной контрольной игры с «Кайратом», предварительно запланированной на 14 октября. Свой первый официальный матч после перерыва на сборные питерцы проведут 22 октября дома против «Крыльев Советов» в 12-м туре премьер-лиги.