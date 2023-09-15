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Сегодня, 11:57

Стали известны сроки возвращения в строй полузащитника «Зенита» Мостового

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Андрей Мостовой.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

По данным «СЭ», повреждение сухожилия, полученное 25-летним атакующим хавбеком «Зенита» Андреем Мостовым 7 сентября в товарищеском матче с «Сепаханом», не позволит футболисту выйти на поле в сентябре. Возвращение в строй ожидается после октябрьской паузы в чемпионате России.

При этом занятия в общей группе Мостовой должен возобновить в начале следующего месяца, но он может не успеть набрать форму к встречам с «Балтикой» в Кубке страны (3 октября) и с «Сочи» в РПЛ (7 октября).

Чтобы не форсировать восстановление и не рисковать здоровьем Андрея, штаб сине-бело-голубых, скорее всего, побережет полузащитника до выездной контрольной игры с «Кайратом», предварительно запланированной на 14 октября. Свой первый официальный матч после перерыва на сборные питерцы проведут 22 октября дома против «Крыльев Советов» в 12-м туре премьер-лиги.

Андрей Мостовой
ФК Зенит
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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