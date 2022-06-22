Шведский «Норрчепинг» готов выкупить Дагерстола у «Химок»
Спортивный директор «Норрчепинга» Тони Мартинссон заявил, что клуб готов выкупить защитника «Химок» Филипа Дагерстола.
Шведский защитник «Химок» Филип Дагерстол покинул Россию и на правах аренды перешел в «Норрчепинг».
«Да, если будет правильная цена, конечно, мы готовы выкупить Дагерстола, — заявил Мартинссон «РБ Спорт». — Нам был бы интересен этот вариант».
Член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков заявлял, что ситуация с 25-летним игроком остается непонятной, контакта с игроком и его агентом нет.
После перехода в чемпионат Швеции Филип Дагерстол провел в составе «Норрчепинга» 10 матчей.
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