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Шведский «Норрчепинг» готов выкупить Дагерстола у «Химок»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Норрчепинга» Тони Мартинссон заявил, что клуб готов выкупить защитника «Химок» Филипа Дагерстола.

Шведский защитник «Химок» Филип Дагерстол покинул Россию и на правах аренды перешел в «Норрчепинг».

«Да, если будет правильная цена, конечно, мы готовы выкупить Дагерстола, — заявил Мартинссон «РБ Спорт». — Нам был бы интересен этот вариант».

Член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков заявлял, что ситуация с 25-летним игроком остается непонятной, контакта с игроком и его агентом нет.

После перехода в чемпионат Швеции Филип Дагерстол провел в составе «Норрчепинга» 10 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/norrcheping-gotov-vy-kupit-dagerstola-u-himok/
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