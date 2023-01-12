Бородин получит 100 тысяч евро за полгода аренды в «Бейтаре Иерусалим»

Стали известны детали арендного соглашения защитника «Краснодара» Сергея Бородина с «Бейтаром Иерусалим». По данным Ynet.co.il, игрок получит 100 тысяч евро за полгода аренды. «Быкам» выплатят компенсацию в размере 200 тысяч евро.

23-летний игрок является выпускником академии «быков». В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Краснодар» в РПЛ и Кубке России — в них Бородин забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Эли Швидлер