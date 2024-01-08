Стала известна сумма, которую «Зенит» выплатил за Артура

Как стало известно «СЭ», затраты «Зенита» на приобретение 25-летнего нападающего Артура составили 15 миллионов евро. В понедельник, 8 января сине-бело-голубые официально объявили о переходе форварда из «Палмейраса».

Контракт с бразильцем действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.

В 2023 году футболист стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.