Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:45

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Палмейраса» Артура

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Зенит» объявил о переходе Артура.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» объявил о переходе форварда «Палмейраса» Артура.

Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один год.

По информации «СЭ», затраты «Зенита» составили 15 миллионов евро.

В 2023 году Артур провел 43 матча за «Палмейрас» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

«Зенит» завершил первую часть сезона РПЛ на втором месте в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга набрала 36 очков после 18 туров.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Палмейрас
Артур (Зенит)
9
1
Читайте также
Овечкин сделал голевую передачу в победном матче «Вашингтона» против «Лос-Анджелеса»
Портал Chess.com заблокировал российского шахматиста Хисматуллина по политическим причинам
ТАСС сообщил об аресте троих сотрудников ФСБ по делу о взятке на 5 млрд рублей
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области
Автосервисы перечислили главные проблемы китайских машин в морозы
Появилось видео с моментом ДТП с участием 50 машин под Великим Новгородом
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Артур — в «Зените». Трансфер за 15 миллионов евро решит все игровые проблемы Семака?
Стала известна сумма, которую «Зенит» выплатил за Артура
Источник: переговоры «Палмейраса» с «Зенитом» по Артуру еще не завершены
ЦСКА принес соболезнования в связи со смертью экс-защитника Шершуна
ЦСКА проведет товарищеский матч с «Динамо» 24 февраля
«Динамо» сыграет с «Ботевом», южнокорейским «Гангвоном» и ЦСКА во время зимних сборов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шикунов заявил, что чемпионат России стал интереснее

Стала известна сумма, которую «Зенит» выплатил за Артура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости