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Сегодня, 22:53

Карасев рассказал о нюансах принятия решения проводить матчи в снегопад

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, что решение о проведении матчей в снежную погоду принимает не только главный арбитр встречи, но и остальные службы.

«Могу понять чувства Рафаэля Шафеева, это молодой арбитр. Но считаю, что он справился с этой ситуацией. Хотя в регламенте написано, что судья принимает решение о проведении матча, это не совсем так: он принимает решение о том, подходит ли поле для игры в футбол или нет, то есть травмоопасные условия для проведения матча или нет. Очень много служб работают в день матча на стадионе, в том числе делегат встречи, службы РПЛ, представитель вещателя, полиция и так далее, с которыми все согласовывается. Если корки льда нет, видимость хорошая, линии поля на месте, то есть все соответствует регламенту, то арбитр может принимать решение, но во взаимодействии с другими службами. У меня такое было, если помните матч «Локомотив» — «Спартак», приехали тракторы, почистили, сделали линии, и мы смогли провести игру. Самое главное, что в таких матчах все живы и здоровы, результат справедлив, насколько я помню, по моментам никаких недовольств не было. К сожалению, бывают такие форс-мажоры», — приводит слова Карасева ТАСС.

3 декабря матч ЦСКА и «Ростова» (2:0) в 17-м туре РПЛ прошел во время сильного снегопада. Поле пытались привести в относительный порядок с помощью техники и лопат, расчистка газона продолжалась даже во время игры. В послематчевом интервью главный тренер ростовчан Валерий Карпин заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?» За свои высказывания Карпин был дисквалифицирован КДК на два матча (один условно).

В тот день также прошел матч «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Изначально игра должна была начаться в 16.30, но ее перенесли на полчаса из-за снегопада.

Источник: https://tass.ru/sport/19687951
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Виктор Александров

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