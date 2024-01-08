Карасев рассказал о нюансах принятия решения проводить матчи в снегопад

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, что решение о проведении матчей в снежную погоду принимает не только главный арбитр встречи, но и остальные службы.

«Могу понять чувства Рафаэля Шафеева, это молодой арбитр. Но считаю, что он справился с этой ситуацией. Хотя в регламенте написано, что судья принимает решение о проведении матча, это не совсем так: он принимает решение о том, подходит ли поле для игры в футбол или нет, то есть травмоопасные условия для проведения матча или нет. Очень много служб работают в день матча на стадионе, в том числе делегат встречи, службы РПЛ, представитель вещателя, полиция и так далее, с которыми все согласовывается. Если корки льда нет, видимость хорошая, линии поля на месте, то есть все соответствует регламенту, то арбитр может принимать решение, но во взаимодействии с другими службами. У меня такое было, если помните матч «Локомотив» — «Спартак», приехали тракторы, почистили, сделали линии, и мы смогли провести игру. Самое главное, что в таких матчах все живы и здоровы, результат справедлив, насколько я помню, по моментам никаких недовольств не было. К сожалению, бывают такие форс-мажоры», — приводит слова Карасева ТАСС.

3 декабря матч ЦСКА и «Ростова» (2:0) в 17-м туре РПЛ прошел во время сильного снегопада. Поле пытались привести в относительный порядок с помощью техники и лопат, расчистка газона продолжалась даже во время игры. В послематчевом интервью главный тренер ростовчан Валерий Карпин заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?» За свои высказывания Карпин был дисквалифицирован КДК на два матча (один условно).

В тот день также прошел матч «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Изначально игра должна была начаться в 16.30, но ее перенесли на полчаса из-за снегопада.