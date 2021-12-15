Баженов: «Спартак» некрасиво поступил с Виторией»
19:11
Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
«Решение об отставке Витории было принято давно — как мы видим, от него не отошли ни на шаг. Считаю, что все это не очень логично и даже некрасиво по отношению к Рую.
У «Спартака» изначально не задался чемпионат, а руководство повело себя как в басне «Лебедь, рак и щука». В администрации клуба не было единого коллектива, никто не объединился вокруг одной цели. В «Спартаке» каждый тянул лямку в свою сторону, а теперь решили сменить главного тренера», — сказал Баженов «Чемпионату».
В среду, 15 декабря, «Спартак» объявил о расставании с Виторией, отработавшим в клубе половину сезона.
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