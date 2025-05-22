Стала известна сумма, которую запросит «Бешикташ» за возможный переход Жедсона Фернандеша в «Зенит»

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», в комментарии для «СЭ» оценил возможный переход полузащитника Жедсона Фернандеша в «Зенит».

«Бешикташ» не продаст Жедсона меньше, чем за 30 миллионов евро. Это подтверждено», — сказал Дикме «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» сохраняет интерес к Жедсону Фернандешу и может вернуться к переговорам в летнее трансферное окно.

Фернандеш выступает за «Бешикташ» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего португальца в 18 миллионов евро.